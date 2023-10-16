«Набираю два килограмма на каждой съемке»: Клава Кока пожаловалась на фигуру

Клава Кока заявила, что набирает лишние килограммы на съемке шоу о кондитерах, об этом сообщает The Voice.

19 октября на телеэкраны выходит новое шоу, ведущей которого станет Клава Кока. Знаменитость рассказала, что ей приходится пробовать десерты участников шоу во время съемок, хотя ей строго запрещено есть яйца и молоко.

«Если честно, здоровью это мешает: мне нельзя употреблять яйца, молоко, пшеничную муку, а это все — основа десертов. Я принимаю препараты от аллергии, а также стараюсь пробовать блюда маленькими порциями», — рассказала она.

Певица призналась, что за последнее время набрала несколько лишних килограммов. Теперь она вынуждена отказывать себе в сладостях.

«Естественно, любая съемка проекта "Здравствуй, сладкий!" — плюс пара лишних килограмм. Поэтому стараюсь в свободное проекта время вообще не употреблять сладкое», — сообщила Кока.

По словам Клавы, они с новым возлюбленным Александром Повериным редко что-то готовят из-за плотного графика, но когда появляется сводное время, певица предпочитает здоровую еду.

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