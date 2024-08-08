«Набирается сил»: появились новые данные о состоянии Александры Пахмутовой

Стало известно о состоянии 94-летней пианистки Александры Пахмутовой. Композитор набирается сил перед юбилейными концертами, запланированными на осень.

Подробности узнало издание «Абзац».

«У Александры Николаевны со здоровьем всё в порядке. Сейчас она набирается сил перед выступлениями», - рассказал директор Фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко.

1 мая пианистка выступила в Волгограде. Юбилейные концерты запланированы на сентябрь и ноябрь.

Пахмутова продолжила писать песни. Весной вышла премьера композиции, которую она посвятила электростанции – там работали отец и брат.

В сентябре 2023 года Пахмутова потеряла мужа – с поэтом-песенником Николаем Добронравовым она прожила почти 70 лет. После смерти супруга появились сообщения об ухудшении самочувствия Пахмутовой. В ноябре 2024 года пианистке исполнится 95 лет.

Ранее сообщалось о болезни мужа певицы Теоны Контридзе Николая Клопова. Из-за рассеянного склероза мужчина год как прикован в инвалидной коляске.