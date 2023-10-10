«Это смешно»: заподозренную в алкоголизме Славу сравнили с Волочковой

Психолог Вероника Степанова высказалась об алкоголизме певицы Славы. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на YouTube-канал Вероники.

Психолог прокомментировала конфликт певицы Славы и хирурга Тимура Хайдарова. Степанова считает, что число жертв от операций Тимура будет только увеличиваться. По мнению знаменитости, Хайдаров преображает женщин в худшую сторону, «уродуя» их. Вероника выразила беспокойство за Филиппа Киркорова, который является постоянным клиентом хирурга. Психолог отметила, что певцу нужны были не операции, а грамотный диетолог и тренер.

«Не нужны ему были операции. Он был эффектным мужчиной», — высказалась знаменитость.

Хайдаров обвинил певицу Славу в алкоголизме и заявил: ее восстановление пошло не по плану из-за вредной привычки. Степанова не согласилась с мнением Тимура и поспешила встать на защиту артистки.

«Назвать Славу пьяницей трудно, она не Волочкова. Сказать, что у тебя такие шрамы, потому что ты выпила, — это смешно», — заявила Вероника.

Психолог считает, что певица должна пройти медицинскую экспертизу, которая докажет врачебные ошибки Тимура.

Ранее мы писали о том, что певица Слава возмущена поведением Андрея Малахова после его шоу с Хайдаровым. Подробности смотрите в этой статье.