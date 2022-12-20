На звонки не отвечает: куда пропала любовница Бориса Немцова по прозвищу Баунти

30-летняя модель Анна Дурицкая по прозвищу Баунти, которая была с политиком Борисом Немцовым в день гибели, успела сколотить состояние, купив четыре квартиры в Киеве. Девушка давно уехала в Лондон, но последние фотографии в ее соцсетях датированы осенью.

Аккаунты Дурицкой были единственным средством связи с ней. На звонки модель не отвечает.

Судя по фото, экс-любовница Немцова давно уехала в столицу Великобритании, тем более, что на ее родине сейчас неспокойно. Последние снимки Дурицкая выкладывала осенью - это были фото для рекламы одежды. Под ними отсутствуют подписи и комментарии – есть только указания бренда и визажиста.

Ранее Дурицкая рассказывала, что познакомилась с Немцовым в Турции. Девушка плакала на берегу от того, что потеряла очки. Немцов не нашел аксессуар, но пообещал, что с ним она будет плакать только от счастья.

Осенью 2021 году сына Немцова Антона и его жену увезли в больницу. Пара заразилась коронавирусом.