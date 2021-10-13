Сына Бориса Немцова и его жену срочно увезли в больницу — что произошло
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Фото: @antonnemtsov
Сын Бориса Немцова Антон и его супруга Анна попали в больницу. Пара заразилась коронавирусом, и их состояние ухудшилось — они отправились в госпиталь в Лапино и находятся в одной палате.
«Мы с Аней попали в госпиталь с ковидом. Не ожидали, что у нас дойдет до этого. Легли в больницу, чтобы тщательно контролировать течение болезни и не допускать развития осложнений. Решили лечь в Лапино, так как считаем эту больницу лучшей. Лежим в палате вместе», — написал он в своем личном блоге в Instagram.
Он также выразил благодарность сотрудникам центра и рассказал о лечении:
«Сегодня с утра взяли кровь у меня и жены, чтобы корректировать сегодняшнее лечение с учетом анализа крови. В Лапино у больных берут кровь каждое утро, чтобы каждый день корректировать лечение в зависимости от результатов анализов. Сейчас с женой ждем утренних капельниц», — написал он.
Стоит напомнить, что многие из звезд сейчас проходят лечение от коронавируса. В больнице находятся Лариса Гузеева, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Валерий Гаркалин. Поклонники и коллеги переживают за здоровье кумиров и просят помолиться за них.
Фото: Instagram