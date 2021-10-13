Сына Бориса Немцова и его жену срочно увезли в больницу — что произошло

Сын Бориса Немцова Антон и его супруга Анна попали в больницу. Пара заразилась коронавирусом, и их состояние ухудшилось — они отправились в госпиталь в Лапино и находятся в одной палате.

«Мы с Аней попали в госпиталь с ковидом. Не ожидали, что у нас дойдет до этого. Легли в больницу, чтобы тщательно контролировать течение болезни и не допускать развития осложнений. Решили лечь в Лапино, так как считаем эту больницу лучшей. Лежим в палате вместе», — написал он в своем личном блоге в Instagram.