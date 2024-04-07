На звезду «Улиц разбитых фонарей» подали в суд: Сергей Селин должен выплатить 50 тысяч рублей

Сергей Селин задолжал коммунальщикам 50 тысяч рублей за электричество. Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга намерен судиться с актером. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Звезда «Улиц разбитых фонарей» сдает недвижимость в аренду через свое ИП. В арендный бизнес Сергей Селин вложил все деньги, которые заработал за съемки в сериалах.

Только вот на одном из объектов актера накопился долг по коммунальным услугам. Теперь Селин должен выплатить 50 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что проблемы с долгами появились у приемного сына звездного стилиста Сергея Зверева. Так, у молодого человека несколько кредитов на крупную сумму. Какое-то время назад Зверев еще помогал сыну с финансами, однако потом решил, что юноша должен учиться самостоятельности.

«Пусть лучше сын прокомментирует, сколько у него долгов, и почему он их не выплачивает...» – передает представительница артиста.