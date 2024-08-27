«На ЗОЖе, на энерджи»: 57-летний Богдан Титомир появился на «Новой волне» в Сочи

Популярный в начале 90-х рэп-исполнитель Богдан Титомир исполнил на «Новой волне» в Сочи свой хит «Делай как я». 57-летний артист признался журналистам, что живет и наслаждается жизнью.

Для мероприятия Титомир выбрал худи синего цвета с ярким принтом и синие джинсы с потертостями. Образ он дополнил головным убором, имитирующим дреды, и солнечными очками в крупной оправе.

«Я на ЗОЖе, на энерджи», - сказал Бодан в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Артист быстрым шагом проследовал в зал, так как на улице в этот момент был сильный порывистый ветер.

Ранее Богдан Титомир чуть не упал на «Новой волне» в Сочи. Рэпер вальяжно прошел мимо прессы, а на лестнице артиста «занесло», он облокотился на декорации, но они устояли.