«На животе отек»: прооперированная невестка Валерии пожаловалась на плохое самочувствие

В последнее время все внимание публики приковано к 25-летней Лиане Шульгиной. Дело в том, что на днях невестка Валерии перенесла операцию по удалению 10-сантиметровой кисты. Вот почему девушка не выходила на связь с подписчиками. Недавно Шульгина прервала молчание и рассказала о своем состоянии после хирургического вмешательства.

В первую очередь, Лиана поспешила успокоить поклонников и заявила: операция прошла успешно. Несмотря на это, восстановление после манипуляции проходит тяжело, и причина подобного заключается не только в болезненных ощущениях в области живота. Так, невестка Валерии пожаловалась на отеки, из-за которых она не может влезть в свою одежду.

«Хожу как беременная. На животе сейчас отек. Не могу застегнуть одежду, особенно в районе пупка, так как там шов, и живот напрягать неприятно», — высказалась знаменитость.

Кроме того, Шульгина рассказала и о своем визите к врачу. Осмотрев звездную пациентку, доктор заявил о том, что на восстановление ей потребуется еще один месяц.

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