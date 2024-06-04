«На здоровье»: Филипп Киркоров ответил признавшейся в желании выпить Анне Нетребко

Певец Филипп Киркоров продолжает пристально следить за жизнью уехавшей из России оперной певицы Анны Нетребко. Артистов связывает многолетняя дружба, поэтому они поддерживают отношения.

Нетребко сделала неожиданное признание в своем блоге, заявив, что решила попробовать темное пиво. При этом она подчеркнула, что выступает против алкогольных напитков.

«Меня будоражит новый вкус», - объяснила свое решение оперная дива.

Исполнитель хита «Цвет настроения синий» не смог пройти мимо откровений Анны и оставил короткий комментарий.

«На здоровье», - написал Киркоров.

При этом пост вызвал неоднозначную реакцию в Сети, но пользователи пришли к единогласному мнению о том, что Нетребко очень хорошо и молодо выглядит. Комментаторы также предположили, что Анну в скором времени ждет развод с оперным певцом Юсифом Эйвазовым, так как несколько недель назад она перестала носить обручальное кольцо. Звездная пара слухи не комментирует.

Ранее Анна Нетребко прошлась по Дубаю в ультракоротких шортах и без макияжа. Кадры с прогулки звезда выложила в социальных сетях. Но далеко не все подписчики оценили образ исполнительницы.