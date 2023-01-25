«На затылке у меня волосы, а на макушке «озеро надежды»: Прилучный признался в ношении парика

35-летний Павел Прилучный еще со времен сериала «Закрытая школа» получил звание секс-символа России, а его дальнейшие проекты только подтвердили это. Однако не все поклонники знают, что во время съемок «Мажора» перед ними мог предстать вовсе не их кумир-красавчик, а артист с лысиной на макушке.

Прилучный признался, что ему пришлось на время работы над проектом носить накладные волосы. Дело в том, что, когда актер приступил к «Мажору», он только окончил съемки сериала «В клетке», где был с короткой стрижкой. Его волосы не успели отрасти, и гримеры придумали, как можно спасти ситуацию.

Павел рассказал, что ему побрили голову на макушке, оставив это место абсолютно лысым. А затем туда прикрепили парик.

«Это было очень смешно: на затылке у меня были волосы, а на макушке — такое «озеро надежды». Когда видел себя в зеркале, смеялся над этим», - вспоминал Прилучный.

Ранее появилась информация, что во время романа с Мирославой Карпович Павел передал ей болезнь, о которой актриса долгое время молчала.