21:50, 19 января 2023
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Павел Прилучный заразил Мирославу Карпович странной болезнью
Гоген Солнцев рассказал, чем актер Павел Прилучный заражает своих жён.
Брутальный «мажор» Павел Прилучный известен своим непростым характером.
После развода с Агатой Муценидзе он сошелся с Мирославой - девушкой, которой часто приписывали роль любовницы в некогда идеальном браке двух актёров.
Мирослава, в отличие от своей предшественницы, продержалась с Прилучным совсем недолго.
Комментируя их расставание, скандальный блогер и бывший участник «Дома-2» Гоген Солнцев, заявил, что по его мнению, после романа с мегапопулярным киноактёром его девушки изо всех сил стараются сделать вид, что они, якобы, замужние.
- Почему это происходит - мне непонятно. Паша, видимо, заразил Карпович бациллой известности (звездной болезнью). Ей бы сниматься больше, а не думать о мужиках, - заключил светский обозреватель.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.eg.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: