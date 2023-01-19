Павел Прилучный заразил Мирославу Карпович странной болезнью

Брутальный «мажор» Павел Прилучный известен своим непростым характером.

После развода с Агатой Муценидзе он сошелся с Мирославой - девушкой, которой часто приписывали роль любовницы в некогда идеальном браке двух актёров.

Мирослава, в отличие от своей предшественницы, продержалась с Прилучным совсем недолго.

Комментируя их расставание, скандальный блогер и бывший участник «Дома-2» Гоген Солнцев, заявил, что по его мнению, после романа с мегапопулярным киноактёром его девушки изо всех сил стараются сделать вид, что они, якобы, замужние.