«На Западе всю жизнь продают воздух»: Амаяк Акопян назвал причину ненависти к русским в США и Европе

Иллюзионист и актер Амаяк Акопян объяснил, почему в США и Европе плохо относятся к русским. По его мнению, все дело в том, что отечественные артисты и кинематографисты всегда создавали и продавали искусство. А за границей привыкли предлагать людям «воздух».

В беседе с mk.ru Акопян отметил, что обычные иностранцы всегда хорошо относились к российским гражданам. Он отметил, что объездил много стран и всегда его встречали овациями. Но со временем, как он утверждает, публика стала вестись на обманы.

«Они – иллюзионисты, продают иллюзии всему миру задорого. Поэтому нас и ненавидят. Они продают мыльные пузыри, а мы – настоящее искусство», - заявил артист.

Амаяк считает, что народ за границей не испытывает ненависти, а все дело только в руководстве стран. Он назвал их «трусливыми диарейными персонажами». По признанию фокусника, ему тяжело смотреть на то, что сейчас происходит в мире. В пример он привел Францию, которую всегда видел великим государством. И ему непонятно, почему в нынешнее время «талантливые люди» оттуда «боятся Америку».

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