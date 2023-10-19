«На Юрочке бабки зарабатывают»: фанаты Шатунова в ужасе от концерта, посвященного его памяти

Накануне в Москве прошел трибьют-концерт «Здесь был Юра!» в память о бывшем солисте группы «Ласковый май» Юрии Шатунове, которому в этом году могло бы исполниться 50 лет. Правда, душевного вечера не получилось — некоторые зрители ушли с концерта со слезами на глазах.

В зрительном зале «Крокуса» был аншлаг — фанаты подпевали любимые песни артиста. На концерте выступили Татьяна Буланова, Алсу, Дмитрий Маликов, не сходящий с заголовков медиа SHAMAN и многие другие.

Однако не всем зрителям понравились выступления артистов на вечере памяти.

«Я плачу, потому что Юра мне дорог. Мы ходим к нему на могилу каждый месяц, мы его почитаем. И мне не нравится этот концерт, потому что SHAMAN Юру вообще никогда не знал. Не пригласили сюда тех ребят, которые его знали. Ни Серкова, никого не пригласили», — цитирует фанатку Шатунова портал MSK1.RU.

Особенно сильно возмущались женщины, которые состоят в фан-клубе «Наш Шатунов», члены которого посадили 25 елей в интернате, где в детстве жил артист, а также сделали памятные доски.

«На Юрочке бабки зарабатывают те, кто даже на похороны не пришел и не знал его!», — сказали они.

Напомним, вдова Юрия Шатунова вышла из зала в разгар концерта, посвященного ее покойному мужу. Женщина не смогла справиться с эмоциями и расплакалась.