На восьмую годовщину смерти Жанны Фриске ее сестра поделилась, как переживает утрату
Сестра Жанны Фриске пришла на кладбище в годовщину смерти сестры .
Восемь лет назад 15 июня популярная певица Жанна Фриске умерла. Каждый год близкие собираются на могиле артистки, расположенной на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Сестра Жанны Наталья также посетила кладбище.
Об этом сообщает Woman.ru.
Могила певицы расположена около входа на территорию кладбища. Среди всех могил эта — достопримечательность. Мраморная фигура в полный рост Жанны, рядом с которой переделанные строчки из ее популярного хита «Буду скучать».
На могиле всегда несколько букетов, но в годовщину их особенно много. Утром кладбище посетили родители певицы. Ольга Орлова также приехала провести день с подругой по «Блестящим».
Сестра Наталья до сих пор переживает утрату. «Нет, боль не прошла. Годы не лечат, для меня она на гастролях», — призналась она.
Напомним, когда Жанна умерла от глиобластомы, у нее остался сын от ведущего Дмитрия Шепелева. С родителями Жанны они в ссоре, поэтому внук Платон видел бабушку и дедушку, когда ему было два года, сейчас наследнику певицы уже 10 лет.
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