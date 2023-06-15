На восьмую годовщину смерти Жанны Фриске ее сестра поделилась, как переживает утрату

Восемь лет назад 15 июня популярная певица Жанна Фриске умерла. Каждый год близкие собираются на могиле артистки, расположенной на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Сестра Жанны Наталья также посетила кладбище.

Об этом сообщает Woman.ru.

Могила певицы расположена около входа на территорию кладбища. Среди всех могил эта — достопримечательность. Мраморная фигура в полный рост Жанны, рядом с которой переделанные строчки из ее популярного хита «Буду скучать».

На могиле всегда несколько букетов, но в годовщину их особенно много. Утром кладбище посетили родители певицы. Ольга Орлова также приехала провести день с подругой по «Блестящим».

Сестра Наталья до сих пор переживает утрату. «Нет, боль не прошла. Годы не лечат, для меня она на гастролях», — призналась она.

Напомним, когда Жанна умерла от глиобластомы, у нее остался сын от ведущего Дмитрия Шепелева. С родителями Жанны они в ссоре, поэтому внук Платон видел бабушку и дедушку, когда ему было два года, сейчас наследнику певицы уже 10 лет.

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