На Волочкову свалилось несчастье, как только она объявила о свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова накануне сообщила о свадьбе 21 января, но уже на следующий день ее ждал удар. Налоговая подала к ней иск.

В исковом заявлении с балерины требуют 51,5 тыс. рублей за участок на Рублевке.

До этого у Волочковой висел долг на 300 тыс., но он был погашен. Новая сумма незначительна, и звезда могла ее попросту не заметить.

Сейчас Волочкову больше заботит новый мужчина. Недавно у них состоялась помолвка.

Балерина не спешит раскрывать об избраннике всю информацию. Известно, что жених – бизнесмен и «занимается десертами». По заявлению Волочковой, возлюбленный «похож на Николая II».