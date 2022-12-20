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10:56, 20 декабря 2022
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На Волочкову свалилось несчастье, как только она объявила о свадьбе

На Волочкову свалилось несчастье, как только она объявила о свадьбе

Фото: Kashaev Pavel/East News

Балерина Анастасия Волочкова накануне сообщила о свадьбе 21 января, но уже на следующий день ее ждал удар. Налоговая подала к ней иск.

В исковом заявлении с балерины требуют 51,5 тыс. рублей за участок на Рублевке.

До этого у Волочковой висел долг на 300 тыс., но он был погашен. Новая сумма незначительна, и звезда могла ее попросту не заметить.

Сейчас Волочкову больше заботит новый мужчина. Недавно у них состоялась помолвка.

Балерина не спешит раскрывать об избраннике всю информацию. Известно, что жених – бизнесмен и «занимается десертами». По заявлению Волочковой, возлюбленный «похож на Николая II».

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Telegram-канал Mash
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#Анастасия Волочкова
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