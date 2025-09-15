«На вокзале спал»: певец Никита рассказал о тяжелом периоде жизни

Исполнитель хита «Улетели навсегда» Никита рассказал в интервью WomanHit.ru, что с ним происходило в студенческие годы. 50-летний певец вспоминает, что работал расклейщиком объявлений и даже спал на вокзале.

Артист признался, что не любит посещать светские мероприятия и участвовать в фотосессиях. В редком интервью он поделился историей своего студенчества. Никита учился в Гнесинке и подрабатывал. Он был дворником, грузчиком и расклеивал объявления. Молодой человек жил в общежитие и ждал посылок из дома.

«Мне из дома приходила огромная посылка, в которой всегда были две-три сумки с продуктами. Общага в этот день гуляла! Все сразу к нам в комнату бежали и начинался пир», – поделился Никита.

Певец отметил, что продукты быстро заканчивались, но периодически каждому из студентов что-нибудь присылали, поэтому еда была всегда.

У певца были не только радостные моменты во время учебы. Он не хотел жаловаться на проблемы родителям даже в самые тяжелые периоды.

«Был момент, мне негде было жить, но к родственникам я не хотел обращаться. Ну, потому что молодой, гордый. Было, что пару дней на вокзале спал, одну ночь в подъезде. Кстати, как-то статья вышла про меня, что я жил чуть ли не в подъезде, на чердаке, как Карлсон, понимаете? Но я вам рассказал, как это было», — объяснил артист.

Никита считает, что трудности закалили его характер.

