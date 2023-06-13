«На вас дети смотрят!»: в сети возмутились фотографиями фигуристки Медведевой в купальнике
Фигуристка Евгения Медведева подверглась критике за фото с отдыха в откровенном купальнике.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
23-летняя фигуристка Евгения Медведева опубликовала новые фото с отдыха. Спортсменка на снимках позирует в открытом купальнике фисташкового цвета. Общественность возмутилась таким откровенным снимкам.
Об этом сообщает PROZVEZD.
Вместе со своим возлюбленным — фигуристом Дмитрием Чигиревым — чемпионка отправилась на Мальдивы. Долгое время пара не раскрывала свои взаимоотношения. Но теперь, когда общественность в курсе, они демонстрируют все прелести отдыха на дорогом курорте: модные рестораны, закрытые мероприятия.
На днях Медведева показала и себя. Привыкшая к откровенным снимкам, фигуристка опубликовала фото в купальнике. Часть фанатов оценила кадры — люди были восторженны фигурой девушки. Однако другая часть осудила Медведеву.
«Как не стыдно! Вы же чемпионка, на вас дети смотрят! А тут выставила все напоказ…!», «Зачем столько интимных мест на обозрение всем?», «Ужасно, Женя!» — пишут в сети.
Сама Медведева на нападки критиков никак не отреагировала.
Напомним, о романе Медведевой и Чигирева заговорили еще зимой этого года, однако поделиться с общественностью подробностями личной жизни самая титулованная фигуристка России решила лишь в июне, опубликовав видео с новым избранником.