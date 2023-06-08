23-летняя Евгения Медведева перестала скрывать роман с фигуристом Дмитрием Чигиревым

Евгения Медведева является самой титулованной фигуристкой России. За годы своей карьеры она дважды сумела выиграть чемпионаты Европы и мира. Продолжить соревновательную деятельность ей помешали серьезные травмы. Теперь девушка радует публику своим участием в шоу и светских мероприятиях. На фоне этого Медведева стала чаще общаться с журналистами, однако вопросы о ее личной жизни были под запретом. Публике лишь оставалось догадываться, кто покорил сердце двукратной чемпионки мира. На этот раз Евгения вышла на связь с подписчиками и поделилась сокровенным.

Сейчас девушка находится на Мальдивах. Однако она наслаждается отдыхом не одна, а вместе со своим молодым человеком. Избранником Медведевой стал фигурист Дмитрий Чигирев. В личном блоге спортсменка поделилась трогательным видео, на котором она не скрывает чувств к возлюбленному: Евгения взяла Дмитрия за руку и поцеловала.

«Красивые и счастливые. Мечтаю о такой любви», — отреагировали пользователи Сети.

Напомним, Медведеву и Чигирева стали подозревать в романе еще зимой 2023 года. Однако молодым людям долгое время удавалось скрывать отношения.

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