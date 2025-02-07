На Украине будут заочно судить проживающую в России певицу Таисию Повалий

Проживающую в России певицу Таисию Повалий хотят заочно судить на Украине. Обвинительный акт в суд направила прокуратура Винницкой области.

Как пишет aif.ru, имя артистки не указывается, однако в блоге офиса генерального прокурора Украины появилось сообщение с фотографией Повалий. В нем также певицу называют «народным депутатом Украины VII созыва от «Партии регионов» и бывшей народной артисткой Украины».

Таисию Повалий, с 2014 года проживающую в Москве, обвинили в поддержке России и участии в политических акциях. Кроме того, в Киеве выразили недовольство тем, что артистка выступает ведет в России творческую и предпринимательскую деятельность.

Напомним, что в феврале 2024 года певица получила заочное подозрение в призывах к захвату Украины. Поводом послужило то, что Повалий уехала в РФ и получила российской гражданство. А в сентябре 2023 года артистка поддержала российских военных на своем концерте.

Ранее украинский суд конфисковал имущество и права на девять песен Таисии Повалий: «Бусинки любви», «Обниму тебя», «Больше, чем близко» и другие. В доход государства также забрали семь земельных участков в Киевской области, дом площадью 442 квадратных метра и BMW X5.