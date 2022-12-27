11:34, 27 декабря 2022
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На уколах от диабета? Стас Михайлов феноменально похудел
Фото: Tarakanov Vadim/East News
53-летний певец Стас Михайлов феноменально похудел к Новому году. Исполнитель скинул 13 килограммов, но каким способом – не уточняет.
На очередном слете звезд Михайлов появился «худеньким, молоденьким». Соответствующий комплимент ему выразила певица Таисия Повалий.
Некоторые интернет-пользователи предположили, что Михайлов резко преобразился с помощью врачей, а не диет. «Отсосал жирок и все дела», - написал поклонник.
Появилась версия, что Михайлов делает уколы от диабета.
«Уколы от диабета наверное в живот ширяет», - пишут пользователи.
Коллега Михайлова – продюсер Иосиф Пригожин – наоборот, поправился. На фоне гормональных уколов он набрал 20 килограммов и не может похудеть.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Экспресс газета
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: