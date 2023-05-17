«На тот момент я оставила профессию»: Ольга Будина сделала признание о сданном в детдом ребенке

Актриса Ольга Будина во время интервью вспомнила слухи о том, что якобы сдала ребенка в детский дом, и прокомментировала их. Ответ артистки был достаточно эмоциональным.

Будина назвала информацию о сдаче ребенка в детдом «распиаренным враньем», а также «подлой и откровенно глупой ложью». Актриса разъяснила каждое сказанное слово.

«Подлая — потому что на тот момент я уже оставила профессию…», - сказала она Мосленте, добавив, что не имела возможности опровергнуть информацию, так как не вела соцсети.

Глупость ситуации заключается в том, что «нельзя сдать ребенка в детский дом, если он там никогда не был», отметила Будина.

Артистка объяснила, что «просто помогала талантливому ребенку». По словам Будиной, она много лет оказывает помощь детям и семьям. Актриса предположила, что кому-то это «очень не нравится».

На днях Будина появилась на творческом вечере в Москве, сильно изменившись внешне. У нее были рыжие волосы, короткая стрижка. Актриса стала носить очки.

Напомним, в 2017 году Будина уехала из страны. Ее новым местом жительства стала Испания. Спустя время знаменитость вернулась – актрису не устроил уклад жизни за границей.