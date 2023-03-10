«На том свете»: срочно прилетевшая в Россию дочь Заворотнюк показала могильную плиту и надпись на ней

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, недавно прилетевшая в Россию после выписки матери из онкоклиники, показала в соцсетях могильную плиту. На надгробии содержалась надпись: «Что подумают люди?»

Эта могильная плита – экспонат выставки в Дубае. Анна Заворотнюк рассказала, что объект напомнил ей о прежних переживаниях и объяснила, какой смысл заложен в это надгробие.

«Мы пришли к тому, что нужно жить, как нравится вам, не думая, что скажут в спину другие, ведь на том свете это не имеет никакого значения», - написала Заворотнюк.

Девушка добавила, что будучи публичным человеком, привыкла к обсуждению. В самом начале злые комментарии обижали дочь актрисы.

«Что мне только не писали, и кривая и косая. Спустя несколько лет я начала относиться к хейтерам с юмором», - поделилась Заворотнюк.

Это, по ее мнению, самое лучшее средство от любого негатива. «Все враги будут обескуражены и тем самым повержены», - обещает Заворотнюк.

Она поделилась историей о том, как некая подписчица ежедневно говорила «гадкие вещи». В один из дней Заворотнюк ответила ей, что, несмотря на недостатки, «добрая». Позже женщина принесла извинения и предположила, что завидует.

Ранее Заворотнюк объяснила свой срочный приезд в Россию тем, что долго не была дома и соскучилась по родным. Она планирует провести в Москве месяц.