«Морально готовлюсь»: дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк вернулась в Москву для встречи с мамой

27-летняя Анна Заворотнюк улетела из России в конце 2022 года. Из-за работы мужа ей пришлось переехать в Дубай, несмотря на то, что в Москве у нее осталась тяжелобольная мать, борющаяся с онкологией. Из-за своего решения модель подверглась серьезной критике поклонников «прекрасной няни», но она предпочитала на нее никак не реагировать. А недавно дочь звезды ситкома впервые прервала молчание по поводу своей семьи и объявила, что собирается возвращаться в Москву.

По признанию Анны, она долго не была дома и соскучилась по родным. Однако поклонники сразу поняли, что в Россию девушка летит в основном ради встречи с мамой, которую, как известно, спустя пять месяцев выписали из элитной онкологической клиники. Заворотнюк делилась, что собирается провести в Москве примерно месяц, и в Международный женский день она, наконец, отправилась в аэропорт.

О своем возвращении на Родину Анна рассказала подписчикам в личном блоге. По ее словам, больше всего ей не привычно снова доставать шапку, так как за время жизни в ОАЭ она отвыкла от холодов.

«Морально готовлюсь к минусовой температуре», - написала Заворотнюк на своей странице в социальной сети.

Скорее всего о встрече со звездной мамой модель ничего не расскажет своим поклонникам, ведь вся семья предпочитает скрывать истинное состояние Анастасии. За несколько лет фанаты и пресса ни разу не смогли увидеть актрису, а ее супруг Петр Чернышев отказывается говорить о супруге. Фигурист практически полностью самостоятельно оплачивает лечение, поэтому вынужден постоянно работать.

В основном спортсмен зарабатывает на ледовых шоу Татьяны Навки, вот только недавно появилась информация, что его неожиданно заменили. Поклонники подозревают, что у Чернышева могут быть проблемы со здоровьем, либо состояние его жены резко стало критическим, поэтому он не смог ее оставить одну.

Ранее психолог высказал мнение, что фигурист уже теряет надежду на то, что Анастасия Заворотнюк сможет поправиться.