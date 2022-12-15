На Тимати подали в суд: рэпер задолжал строителям 7 миллионов рублей

Тимати уже долгое время занимает почетное место в рейтинге самых успешных российских знаменитостей по версии Forbes. Только за прошлый год он заработал 10,4 миллиона долларов (669 396 000 рублей). Большая часть его доходов исходит из бизнеса: клуб, ресторан, шопинг-платформа и другое. Однако, даже несмотря на это, артист, судя по всему, не очень любит расставаться со своими деньгами и платить по счетам.

На днях на Тимати подала в суд строительная компания, занимающаяся ремонтными и отделочными работами на его объектах. Ее представители требуют с рэпера семь миллионов рублей. По их заявлению, они заключили договор с артистом в 2019 году. Работа была выполнена, а вот оплата от заказчика поступила только частично. В итоге осталась задолженность 2,4 миллиона рублей и неустойка в размере 4,4 миллионов рублей.

Мирным путем у Тимура Юнусова с компанией ООО «Ами-проект» все решить не получилось, поэтому делом теперь будет заниматься Мещанский районный суд. Впрочем, для рэпера семь миллионов рублей не такие большие деньги, если исходить из его доходов. Отметим, что у бизнесмена в коллекции несколько автомобилей, каждый из которых стоит гораздо больше, чем он задолжал строителям.

К слову, недавно в Москве отгремела грандиозная свадьба Джигана и Оксаны Самойловой, на которой Тимати стал приглашенным гостем. Вот только пришел он на нее не один, а со спутницей. Ею стала 19-летняя модель Валентина Иванова.