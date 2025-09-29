На территории появляются незнакомые люди: за сколько Пугачева и Галкин* могут сдавать замок в аренду

Уехавшим из России Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) и Алле Пугачевой до сих пор не удалось избавиться от замка в деревне Грязь. Местные жители предполагают, что раз супруги не смогли продать дом, то теперь они сдают его в аренду, пишет «Абзац».

На территории поселка периодически видят Кристину Орбакайте или незнакомых людей. Соседи Примадонны считают, что замок вполне могут арендовать некие лица на непродолжительный срок.

Специалист по недвижимости Марк Гершкович в беседе с журналистами заявил, что подобный объект может сдаваться за 3,5 млн рублей в месяц.

«Аренда такой недвижимости может стоить до 3,5 миллиона рублей в месяц. В аренду входит пользование участком и всеми постройками, которые на нем находятся», — рассказал Гершкович.

Ранее стало известно, сколько Пугачева и Галкин* тратят на пустующий замок в Грязи. Риелтор Алина Правоторина считает, что у звезд уходит около 1,2 млн рублей в месяц на содержание дома.

