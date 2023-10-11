«На теле нет живого места»: Ксения Бородина серьезно пострадала на отдыхе

Отдыхающая в Таиланде Ксения Бородина пожаловалась на искусавших ее насекомых. Теперь тело девушки покрыто красными пятнами. Об этом она рассказала поклонникам в своем микроблоге.

Телеведущая все лето провела в разъездах и в начале осени решила отправиться в очередное путешествие. Она поехала с друзьями в ЮАР в надежде насладиться прекрасными видами. Только вот погода разочаровала Бородину: блогерше пришлось отменить все экскурсии из-за вечного дождя с сильными порывами ветра.

На этот раз знаменитость решила отдохнуть в Таиланде. Ксения приехала на небольшой остров, который находится далеко от цивилизации, и поначалу ее даже радовала близость к природе, однако девушка уже успела пожалеть о своем решении. Бородина пожаловалась подписчикам на местных насекомых.

«Тут водится песчаная муха, или sandfly, похожая на маленькую мошку. Так вот, эти мошки искусали меня всю, на теле живого места нет», – поделилась звезда.

Все тело Ксении жутко чешется и зудит из-за укусов. Более того, на острове негде купить какие-либо лекарственные средства, поскольку там нет ни одной аптеки. Телеведущая вынуждена пользоваться тем, что есть, а также прислушиваться к рекомендациям местных жителей.

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