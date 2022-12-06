На те же грабли: Киркоров чуть не пришиб поклонницу букетом на сцене

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров снова угодил в скандальную историю, связанную с поклонниками. На недавней премии артист чуть не пришиб фанатку букетом на глазах у зрителей. Девушка мечтала поближе познакомиться с кумиром.

Певец выступал на сцене, а после каждый желающий мог подарить ему цветы. К нему вышли преданные поклонники, каждый нес охапки цветов. В какой-то момент у артиста в руках было столько букетов, что он уже не мог ориентироваться в пространстве.

Киркоров подумал, что презенты закончились, и повернулся к залу. Но к нему подскочила девушка, которая отстала от группы. Поп-король наслаждался аплодисментами и даже не заметил брюнетку с корзинкой цветов. Она пыталась вручить ему цветы, но он повернулся и чуть не пришиб ее букетом. Артист задел руками фанатку и мог случайно уронить на нее все подарки.

В этот раз исполнителю повезло. Он увидел красавицу и поспешил взять у нее корзинку, а после мило улыбнулся ей. По кадрам в Сети видно, что девушка осталась довольна встречей с кумиром.

Ранее мы писали о том, что Филиппу Киркорову может грозить лишение свободы за огромные долги перед ФНС.