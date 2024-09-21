«На связи с инопланетянами»: Волочкова вспомнила, как Лель лечила ее с помощью молитв пришельцам

Анастасия Волочкова вспомнила, как Катя Лель собиралась ее лечить с помощью инопланетян.

Балерина поделилась, что однажды в разговоре с певицей рассказала про боли в паховой зоне, вызванные из-за проблем с суставом. Однако Лель не могла не помочь своей знакомой. Артистка предложила ей способ, который сразу же помог вылечиться.

Как оказалось, для полного исцеления Анастасии необходимо было созваниваться с исполнительницей хита «Мой мармеладный» и слушать ее молитвы, обращенные инопланетянам. Лель была уверена, что данная процедура намного эффективней всех лекарств и обезболивающих мазей.

«Катя говорит: "Настя, давай я тебе помогу. Я тут на связи с инопланетянами. Я буду им молитвы читать". Я говорю: "Катя, а что надо сделать?» Отвечает: "Ничего, просто нужно звонить мне каждый вечер и положить телефон на пах. И я буду читать молитвы», — заявила балерина в разговоре с изданием NEWS.ru.

Балерина решила довериться совету Лель, однако эффекта никакого не увидела и не почувствовала. По этой причине Волочкова все же решила обратиться к проверенному специалисту с медицинским образованием.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова потребовала назначить ей пенсию как ведущей балерине.