«На святой земле»: Максим Галкин* намекнул, что вернулся в Израиль после скандала с флагом

Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) намекнул, что вернулся в Израиль после скандала. В личном блоге юморист поделился свежим видео и предложил подписчикам угадать его местоположение.

На опубликованных кадрах Максим Галкин* был запечатлен сидящим посреди пустыни.

«Догадайтесь, где я», - лаконично подписал ролик шоумен.

Большинство Интернет-пользователей решили, что Максим Галкин* вернулся в Израиль после новостей о проверке.

«На святой земле», «В Израиле очень много красивых мест. Это одно из них», «Пустыня Негев — единственная в своем роде», «Израиль. Скорее всего, Махтеш Рамон», — написали в Сети.

Напомним, на одном из концертов в Петах-Тикве в начале ноября артист попал в скандал. Максим Галкин* взял у зрителя флаг Украины и полностью накрыл им израильский. Такой поступок возмутил общественников, которые посчитали, что таким образом юморист продемонстрировал свое неуважение к стране. После этого в СМИ появилась информация о том, что мужа Аллы Пугачевой проверят в Министерстве национальной безопасности Израиля. За осквернение госзнака шоумену грозило лишение свободы сроком до трех лет или штраф в размере 15 тыс. долларов.

Максим Галкин* и Алла Пугачева уехали из России с детьми в 2022 году и обосновались в Израиле. Позднее звездная пара перебралась на Кипр, где у них также есть недвижимость. Также сообщалось, что у артистов есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

Ранее в Израиле опровергли сообщения о проверке Максима Галкина* после видео с флагом: «Не в курсе, впервые слышу».

*признан иноагентом на территории РФ