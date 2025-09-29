«На своей шкуре убедилась»: Алена Свиридова рассказала об отношениях с бизнесменом

Певица Алена Свиридова объяснила, почему не любит рассказывать о своих отношениях с бизнесменом Давидом Варданяном. Звезда более 13 лет встречается с предпринимателем. В интервью Леди Mail она поделилась личным.

Напомним, что исполнительница хита «Розовый фламинго» дважды была замужем. У нее есть сыновья Василий и Григорий. В 2010 году в ее жизни появился любимый мужчина Давид.

«Про семейные истории я предпочитаю не распространяться, потому что на своей шкуре убедилась, что стоит сказать "У нас все прекрасно", и вы обязательно зверски поругаетесь буквально на следующий день. Поэтому все, как у всех», — поделилась Алена.

Певица отметила, что «образцовых» отношений не бывает, у каждого свои сложности.

«Не думаю, что кто-то является прямо идеальным примером супружеских отношений», — считает звезда.

