На суде по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова раскрыли новые факты из экспертизы

В Петроградском районном суде озвучили результаты экспертизы по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова. Было доказано, что в певца мог стрелять только концертный директор Валерий Шляфман. Об этом сообщает Kp.ru.

В заключении экспертов сказано, что Шляфман является единственным лицом, кто мог напасть за Талькова. На это указывает то, что именно в руках у подозреваемого был револьвер, а также то, где он находился в момент получения ранения артистом.

«Также на рубашке Шляфмана обнаружены продукты близкого выстрела – порох, аналогичный тому, что нашли на майке Талькова», - указано в заключении.

Напомним, что Игорь Тальков был убит в 1991 году во дворце спорта «Юбилейный». Во время концерта с участием звезд за кулисами произошла потасовка. Повздорили Тальков, бойфренд певицы Азизы и Шляфман. В ходе драки в музыканта выстрелили. Сразу после этих событий концертный директор уехал в Израиль.

Ранее Азиза дала показания в суде по делу об убийстве Игоря Талькова.