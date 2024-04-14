На стендап-комика Игоря Джабраилова напали в центре Москвы

Игорь Джабраилов вспомнил, как на него напали в центре Москвы. О случившемся стендап-комик рассказал в подкасте для YouTube-канала Эльдара Джарахова.

Основатель «Женского стендапа» заявил, что боялся переезжать в столицу, поскольку думал, что в Москве с ним обязательно случится беда.

Джабраилов переживал, что однажды его обманут или изобьют, и эти опасения подтвердились. Так, несколько лет назад по дороге домой из караоке на шоумена напал бандит.

Игорь Джабраилов вызвал бизнес-такси и во время поездки думал только о съемке нового проекта. Прямо перед домом им преградил путь другой автомобиль. Из машины вышел мужчина, он приказал водителю такси открыть дверь в салон.

«Подходит к водителю и говорит: «Открой». Он говорит: «Я с пассажиром еду». Я такой: «Чего?» А он дергает дверь и говорит: «Открывай», – пересказывает Джабраилов.

После долгих пререканий с незнакомцем водитель такси все же открыл дверь, однако выяснилось, что бандит принял шоумена за другого человека.

«И чувак открывает, хватает меня, смотрит, ругается, закрывает дверь и уезжает», – передает стендап-комик.

Игорь Джабраилов признался, что в тот момент он думал только о том, кого мог так сильно разозлить.

«Начинаешь вспоминать: «Вдруг я в караоке какой-то девушке что-то сказал?», пытаешься придумать, за что тебя будут убивать», – поделился креативный продюсер.

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