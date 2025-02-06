На стенах плесень, ржавчина на крыше: замок Пугачевой и Галкина* в Грязи разваливается на глазах

Замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* разваливается, пока хозяева живут за границей. Журналисты выяснили, что особняк в Грязи покрывается плесенью, на крыше заметны следы ржавчины, а кирпичная кладка во многих местах отваливается. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пока звездная семья находится в эмиграции, их роскошный дом в Подмосковье приходит в запустение. Даже несмотря на то, что за ним стараются следить помощники владельцев, все равно заметно, что замок в плохом состоянии. Отмечается, что, предположительно, на поддержание недвижимости ежемесячно уходит около 500 тысяч рублей.

Владельцами особняка остаются Пугачева с Галкиным*, хотя неоднократно появлялись слухи, что они собираются его продавать. Шоумен Стас Барецкий даже заявлял — именно он станет новым хозяином и сделает из дома звезд похоронное бюро. Впрочем, это так и не подтвердилось.

Сейчас Алла Борисовна с мужем живут на Кипре и возвращаться в Россию не спешат. Певица давно на пенсии, поэтому занимается только тем, что посещает концерты артистов-эмигрантов, пока ее супруг почти без выходных ездит по гастролям.

Ранее стало известно, что Максим Галкин* приедет в Израиль, но без жены.

*Признан иноагентом на территории РФ