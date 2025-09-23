На создателя «Масяни» Олега Куваева* возбудили уголовное дело

На создателя «Масяни» Олега Куваева* (признан иноагентом на территории РФ) возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

58-летний мультипликатор Олег Куваев*, который является автором «Масяни», стал фигурантом уголовного дела. Журналисты выяснили, что мужчина перед этим получил два административных протокола из-за непредоставления отчета о деятельности иностранного агента.

После получения второго протокола, в отношении Куваева* возбудили уголовное дело по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Теперь ему может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

Добавим, что мультипликатора еще в 2023 году объявили в розыск. В октябре того же года в отношении него возбудили уголовное дело по статье 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).

*признан иноагентом на территории РФ.