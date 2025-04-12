«На сороковой день я дам концерт»: Филипп Киркоров рассказал о творческих планах после смерти отца

Певец Филипп Киркоров откровенно рассказал о планах после смерти отца. За кулисами концерта «Авторадио. Классика. Дуэты» в Кремлевском дворце артист объявил о возобновлении творческой деятельности и признался, что снова задумался об отцовстве. Об этом сообщает The Voice.

По словам Филиппа Киркорова, он принял решение снова выступать с концертами в честь своего 40-летия на сцене. Исполнитель хита «Единственная» отметил, что на одном из своих выступлений отдаст дань памяти отцу, скончавшемуся в марте. Певец также анонсировал гастрольный тур по России.

«Возобновляю концертную деятельность аккурат к своему маленькому скромному юбилею — в мае будет 40 лет, как я впервые вышел на сцену. Это было в Театре эстрады. 22 мая… А 26 апреля будет сороковой день, как папы нет. И так совпало, что в этот день я дам концерт в Санкт-Петербурге. В нем будет целый блок памяти папы. Представляете, уже нет в продаже ни одного билета! А потом я отправлюсь в концертный тур по городам России — летом выступлю в Сочи, Анапе, Геленджике», — заявил Филипп Киркоров.

Кроме того, артист признался, что захотел снова стать отцом. У Филиппа Киркорова уже есть двое детей — 13-летняя Алла-Виктория и 12-летний Мартин, но он не исключает, что у него появится еще один ребенок.

«Недавно я познакомился с сыном Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя. Я понял, что, если еще когда-нибудь у меня будет мальчишка, я обязательно назову его Мироном. А любимое имя девочки для меня — Виктория, так звали мою маму. Победа», — рассказал артист.

Напомним, Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта, ему было 92 года. Причиной смерти народного артиста России стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Филипп Киркоров не скрывал: трагедия «выбила из строя», но он нашел в себе силы вернуться к творчеству.

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