На солиста группы «Папин Олимпос» напали после концерта в Ростове-на-Дону и сломали руку

Солиста рок-группы «Папин Олимпос» Давид Сайфуллоев сообщил в своем личном блоге, что на него напали шесть человек после концерта в Ростове-на-Дону.

Музыкант рассказал, что его избили и сломали руку. Чтобы решить ситуацию, артист обратился за помощью к подписчикам. Он просит поклонников посодействовать в поисках влиятельных людей в городе.

Что могло стать причиной нападения Сайфуллоев раскрывать не стал.

Российский коллектив «Папин Олимпос» был основан в 2018 году в Волгограде двумя музыкантами, Давидом Сайфуллоевым и Леонидом Алешиным. Позже к ним присоединились другие участники: Даниил Сущенко, Андрей Густей и Илья Щеголев. Название для группы взяли из песни Макса Коржа, которую солист услышал, когда ему было 16 лет.

