«На словах святая женщина, а на деле…»: Вика Цыганова потребовала «отменить» оскандалившуюся Лолиту

Вика Цыганова возмутилась поведением оскандалившейся Лолиты Милявской. В своем Telegram-канале певица обвинила артистку, оскорбляющую россиян, в двуличии и призвала «отменить» ее.

Недавно Лолита нецензурно обругала общественников после отмены очередного концерта в Ижевске. Инцидент произошел в канун Страстной недели, что вызвало бурю негодования у публики. Так, правозащитники осудили поступок знаменитости, напомнив о ее резких высказываниях в адрес россиян. Поведение певицы возмутило и Вику Цыганову, которая считает, что таким людям не место на сцене.

Артистка назвала «низким» поступок Лолиты и раскритиковала ее после заявлений о помощи соотечественникам на фронте. Вика Цыганова вспомнила, как глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин вывел певицу «на чистую воду»: он сообщил, что та отказалась помочь пострадавшему бойцу.

«Интересно получается: обвиняет всех вокруг в клевете и во всеуслышание заявляет о помощи фронту, а как до дела доходит, выясняется, что она и концерт на 9 Мая без гонорара давать не хочет, и поддержать ветерана не может», — заявила певица.

Вика Цыганова возмутилась двуличием артистки, оскорбляющей русский народ и помогающей соотечественникам лишь «на словах». Певица потребовала немедленно добиться «отмены» Лолиты в стране.

«На словах святая женщина, помогающая фронту. А на деле материт добровольцев Донбасса. И почему же люди ее отменяют?» — высказалась Вика Цыганова.

Напомним, исполнительница хита «На Титанике» оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала Лолиту перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России.

Ранее мы писали о том, что Лолита рассказала о помощи нуждающимся людям: «Кому ты отдашь, твое личное дело».