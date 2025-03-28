«Кому ты отдашь, твое личное дело»: Лолита Милявская рассказала о помощи нуждающимся людям

Певица Лолита Милявская рассказала, что давно занимается благотворительностью и помогает нуждающимся людям. При этом она подчеркнула, что не считает приличным афишировать свои благие дела.

«Когда человек знает, что такое нищета, голод, и у него затем появляется возможность помочь – чтобы Бога не гневить, нужно обязательно так поступать. Кому ты отдашь, твое личное дело. Главное — выбирать людей, чтобы не попасть на мошенников», - разоткровенничалась Лолита в беседе с The Voice.

В качестве примера она привела русских меценатов, которые не кричали о своих поступках, а просто поддерживали людей искусства или простых крестьян.

«Сколько благотворительных больниц было, а сколько домов призрения? У нас в стране большая история благотворительности», — сказала исполнительница хита «На Титанике».

Певица примет участие в благотворительном марафоне в пользу подопечных Фонда актера Константина Хабенского.

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал, как «отмененная» Лолита Милявская может вернуться на сцену. По его мнению, для восстановления репутации артистке нужно поступить так, как это делают другие звезды. В качестве примера он привел певицу Анну Дзюбу, выступающую под псевдонимом Asti. Рудченко предложил Милявской попробовать открыть благотворительный фонд либо заняться другой общественной деятельностью.