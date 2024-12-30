Собрала вещи почти сразу: Лера Кудрявцева улетела из России на следующий день после обнаруженного долга

Телеведущая Лера Кудрявцева, оказавшаяся накануне в списке должников в элитном жилом комплексе, улетела из России после публичных обвинений. Муж знаменитости Игорь Макаров опубликовал в личном блоге фото, на котором позировал с женой и 6-летней дочерью в самолете.

Накануне Лера Кудрявцева попала в неприятную ситуацию. В СМИ появилась информация о том, что ведущая программы «Секрет на миллион» на НТВ оказалась в списке неплательщиков в элитном жилом комплексе, расположенном в Пресненском районе Москвы, где у нее есть своя квартира. Сообщалось, что знаменитость задолжала коммунальным службам около 30 тысяч рублей — она много лет не оплачивала взносы на капитальный ремонт. 5 декабря в мировом участке появился судебный приказ от ФКР многоквартирных домов Москвы.

Как утверждала сама телеведущая, у нее «нет долгов ни на госуслугах, ни где-либо еще», и она «оплачивает всегда и все в срок». По словам Леры Кудрявцевой, никаких квитанций она не получала и о задолженности узнала из СМИ. При этом знаменитость подчеркнула, что разбираться с проблемой будет уже после Нового года.

Уже на следующий день муж Леры Кудрявцевой поделился в соцсети кадром, сданным в самолете. На фото Игорь Макаров предстал вместе с женой и 6-летней дочерью Марией. Судя по всему, после публичных обвинений телеведущая решила улететь из России с семьей на новогодние каникулы. Звездная пара пока не раскрывает, куда отправилась в канун Нового года, но в Сети подозревают, что семья улетела отдыхать в Дубай.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева сделала дочери и внуку неожиданный новогодний подарок. Знаменитость собрала дома всю семью и пригласила в гости Деда Мороза со Снегурочкой.