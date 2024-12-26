Лера Кудрявцева сделала дочери и внуку неожиданный новогодний подарок

Телеведущая Лера Кудрявцева устроила новогодний сюрприз своей дочери и внуку — в гости к ним в преддверии праздника пришел Дед Мороз вместе со своей спутницей Снегурочкой. Видеозапись визита сказочных персонажей Кудрявцева опубликовала в своем Telegram-канале.

На ролике ее 6-летняя дочь Маша встречает гостей в компании своего племянника Льва, отпрыска сына телеведущей. Кудрявцева в целом редко показывает его, потому что отец мальчика Жан ведет достаточно закрытый образ жизни.

На торжестве также присутствовал друг семьи Кудрявцевой и крестный отец Маши Андрей Разыграев. После выступления девочки, которая рассказала Деду Морозу стихотворение, он также решил встать на стульчик. Ему, правда, декламация художественных текстов ничего не принесла — Андрей остался без подарка.

Недавно певец Стас Пьеха рассказал, что уже в детстве не считал Деда Мороза действительно существующим персонажем. По словам исполнителя, веры в чудеса он лишился достаточно рано — когда родители привели к нему соседа в костюме всеми любимого волшебника. Гость оказался слегка подшофе, сразу же после появления в дверях упал и потерял свою бороду. Случившееся разубедило маленького Стаса в том, что на чародея стоит возлагать большие надежды. Впрочем, о своем отношении к Снегурочкам исполнитель ничего не сказал.