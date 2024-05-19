«На следующей неделе выписка»: жена перенесшего инсульт Николая Носкова раскрыла правду о его здоровье

Заслуженный артист России Николай Носков хорошо себя чувствует, а на следующей неделе его выпишут из больницы. Об этом заявила супруга певца Марина Носкова, опровергнув недавние сообщения об «ухудшении здоровья» музыканта, пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Николай чувствует себя хорошо, выздоравливает. На следующей неделе выписка домой», — рассказала жена Николая Носкова.

Напомним, 19 мая Telegram-канал Mash сообщил о том, что состояние артиста сильно ухудшилось на фоне приема сильнодействующих препаратов. По информации канала, врачи пытаются предотвратить формирование абсцесса в брюшной полости и язвы в желудке.

В настоящее время исполнитель хита «Это здорово» находится в больнице, куда его экстренно госпитализировали 3 мая с подозрением на воспаление легких. Певца положили в отделении пульмонологии. Впоследствии жена Николая Носкова подтвердила, что артисту диагностировали пневмонию. Однако лечение осложнили последствия перенесенного певцом инсульта.

В 2017 году Николай Носков перенес инсульт. Спустя год артист продолжил работу над альбомом «Живой» при поддержке продюсера Виктора Дробыша. В 2019 году у артиста состоялся первый за несколько лет большой сольный концерт. В настоящее время Николай Носков продолжает выступать на сцене несмотря на то, что не смог до конца восстановиться после инсульта.

Ранее сообщалось о том, что Николаю Носкову диагностировали тромбоэмболию. У певца закупорилась легочная артерия, а также развилась дыхательная недостаточность. Также состояние артиста осложнил дисбактериоз кишечника.