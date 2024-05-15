Mash: у певца Николая Носкова закупорилась лёгочная артерия на фоне пневмонии

У певца Николая Носкова, госпитализированного 3 мая с пневмонией, диагностировали тромбоэмболию. Сейчас 68-летний артист находится в средне-тяжелом состоянии.

Как пишет Telegram-канал Mash, у Носкова закупорилась лёгочная артерия, а также развилась дыхательная недостаточность. Кроме того, состояние певца осложняет дисбактериоз кишечника.

Николай Носков был экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы с подозрением на воспаление легких — его положили в отделении пульмонологии. Медикам пришлось бороться не только с инфекцией, но и с последствиями перенесенного в 2017 году инсульта.

Ранее Носков жаловался на сильные боли в правых руке и ноге. Врачи скорректировали терапию и назначили ему более сильные препараты. Певец также занимается зеркальной терапией.