«Это не выдумаешь»: Катя Лель призналась, что едва не сошла с ума

Катя Лель была настолько счастлива из-за возросшей популярности ее композиции «Мой мармеладный», что едва не сошла с ума. Об этом исполнительница рассказала в беседе с Kp.ru.

«Я просто поняла, что это все со мной, это в моей жизни. Ты просто просыпаешься знаменитым, понимаете?» – пояснила певица.

По словам артистки, ее хит пели люди по всему миру, даже те, кто не говорит на русском языке. Причем все делали это по собственному желанию.

«Ты это не купишь ни за какие деньги, ты это не пропиаришь, ты это не выдумаешь. Они просто это делают за тебя», – отмечает Катя Лель.

Певица добавила, что считает все происходящее настоящим чудом. Хит был выпущен еще в 2004 году, а недавно он стал особенно популярен благодаря социальной сети TikTok. Блогеры записывали видеоролики под эту песню в меховых шубах и ушанках.

Более того, «Мой мармеладный» попал в топ вирусных треков на стриминговом сервисе Spotify.

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