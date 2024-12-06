«На шоу свое сводила бы»: Яна Рудковская придумала развлечения для журналиста Такера Карлсона
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Яна Рудковская заявила, что сводила бы Такера Карлсона на шоу Плющенко. Об этом стало известно из соцсетей.
Продюсер Яна Рудковская отреагировала на очередной визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву. По словам Рудковской, она бы с удовольствием показала американцу российских фигуристов.
«Я бы ещё на шоу своё сводила. Как можно побывать в России и не сходить на фигурное катание Плющенко? И показала бы, как и с кем в Москве можно красиво, сыто и весело отдохнуть», — написала она.
Впрочем, Яна отметила, что слишком занята в предпраздничные дни, поэтому едва ли сможет устроить Карлсону досуг.
«Но график мой расписан на месяцы вперед, сверяйте часовые пояса», — заявила Рудковская.
Ранее мы писали о том, что сын Яны Рудковской работает без выходных ради покупки машины.