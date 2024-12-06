«На шоу свое сводила бы»: Яна Рудковская придумала развлечения для журналиста Такера Карлсона

Яна Рудковская заявила, что сводила бы Такера Карлсона на шоу Плющенко. Об этом стало известно из соцсетей.

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на очередной визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву. По словам Рудковской, она бы с удовольствием показала американцу российских фигуристов.

«Я бы ещё на шоу своё сводила. Как можно побывать в России и не сходить на фигурное катание Плющенко? И показала бы, как и с кем в Москве можно красиво, сыто и весело отдохнуть», — написала она.

Впрочем, Яна отметила, что слишком занята в предпраздничные дни, поэтому едва ли сможет устроить Карлсону досуг.

«Но график мой расписан на месяцы вперед, сверяйте часовые пояса», — заявила Рудковская.

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