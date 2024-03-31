На Сергея Светлакова подали в суд: от актера требуют выплатить долг в размере 600 рублей

Сергей Светлаков задолжал Пенсионному фонду России 600 рублей. Два иска в отношении звезды «Елок» поступили в мировой суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дело в том, что актер не подал сведения о компании ООО «Студия Свердловск» и не выплачивал налоги от своего дохода. Известно, что одним из участников «Студии Свердловск» был Александр Незлобин.

Более того, допускается, что сотрудники компании могли работать без регистрации, поскольку на них не открывали лицевые счета.

Теперь Сергею Светлакову придется разъяснить ситуацию перед судом и выплатить долг в размере 600 рублей.

Ранее мы писали, что Светлаков спас Сергея Бурунова от теракта в «Крокус Сити Холле». В день трагедии актеры ехали на концерт рок-группы «Пикник». Бурунов позвонил Светлакову, когда тот уже находился в здании. В этот же момент в «Крокус» ворвались террористы.

Напомним, теракт произошел вечером 22 марта. Несколько вооруженных лиц проникли в концертный зал и открыли стрельбу по охране и зрителям, а затем подожгли здание.