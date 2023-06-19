На Сергея Шнурова подали в суд из-за фото и требуют 1,4 миллиона рублей

На певца Сергея Шнурова подали в суд из-за использования фото самолета в своем клипе. Фотограф Александр Попов требует взыскать с артиста 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, иск был подан в Арбитражный суд Москвы. Мужчина утверждает, что его фото самолета SSJ100 было использовано в музыкальном ролике лидера группы «Ленинград» без согласия. Отмечается, что фотограф пытался урегулировать спор в досудебном порядке, отправив музыкантам претензию.

«Они перезалили клип на YouTube с заблюренной фотографией Александра Попова, но даже в новой версии понятно, что использован его снимок», – объяснил ситуацию гендиректор юркомпании «Антипиратские технологии» Александр Лаврентьев.

Этот вариант решения проблемы фотографа не устроил, поэтому он обратился в суд. Такую сумму он требует для того, что оплатить услуги юристов и получить компенсацию из-за нарушения авторских прав.

Предварительное слушание дела назначено на 4 июля.

Ранее представитель Сергея Шнурова объяснил, почему певец «пропал». Певец удалился из всех соцсетей и перестал посещать мероприятия. В свой 50-летний юбилей он был не доступен для прессы. Ясность в ситуацию внес концертный директор.