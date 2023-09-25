«На сердце рана»: сестра Жанны Фриске сообщила о потере любимого человека

Сестра Жанны Фриске была замужем за сотрудником МЧС Сергеем Вшиковым, но в 2019 году она приняла решение о разводе. И вот недавно Наталья захотела поделиться с подписчиками своими переживаниями.

Певица утверждает, что именно она стала инициатором разрыва с супругом. Но, по ее словам, от этого легче не становится, о чем сообщает Газета.Ru.

Поклонники спросили звезду, как справиться с потерей любимого.

«Сложный вопрос, каждый справляется по-своему. У меня до сих пор не затянулась рана на сердце после расставания с мужем, хотя и сама ушла...», – заявила она.

Наталья Фриске признавалась, что продолжает общаться с экс-супругом из-за общего бизнеса. С Сергеем Вшиковым они когда-то открыли кафе на Шри-Ланке.

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