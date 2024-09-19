На съемки клипа Владимира Селиванова в Москве приехала полиция. Об этом сообщает mk.ru.

Актер и певец Владимир Селиванов решил снять клип на свою новую песню на Патриарших прудах в Москве. Сначала у съемочной площадки собрались поклонники актера, которые просили его сделать совместное фото. Однако спустя какое-то время режиссеры попросили не беспокоить артиста и не мешать процессу.

Видимо, это не понравилось некоторым местным жителям, которые вскоре вызвали полицию.

«Дорога не только для вас, заняли всю улицу!» — возмущались очевидцы.

Впрочем, как объяснил сам Селиванов, у прибывших на место полицейских претензий к съемочной команде не было.

«Нам специально приходилось передвигаться по всем Патрикам, чтоб не блокировать движение. Приехавшие сотрудники ДПС, к слову, оценили происходящее и не нашли в действиях нашей съемочной группы никакого криминала, хотя и смотрели с подозрением», — рассказал он.

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