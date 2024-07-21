На седьмом небе от страха: Бьянка заявила, что «вонючий дед» перепутал ее с 95-летней женой и облапал

Неприятная ситуация произошла у певицы Бьянки. Она пожаловалась подписчикам на пассажира самолета. По словам звезды, тот перепутал ее с 95-летней женой, после чего облапал. Обидчику артистка дала прозвище «вонючий дед».

Бьянка рассказала, что столкнулась с пожилым мужчиной в самолете. По словам исполнительницы, она проснулась от того, что рука пассажира лежит на ее животе. Испугавшись, артистка стала кричать, а пенсионер поспешил извиниться.

Мужчина заявил, что перепутал знаменитость с женой. Однако Бьянка в этом не уверена, так как ей показалось, что супруге незнакомца не меньше 95 лет.

Случившееся шокировало неподготовленную звезду. Судя по кадрам, артистка рассказала о пережитом подписчикам практически сразу же.

Ранее 38-летняя певица Бьянка подала иск к музыкальному лейблу Sony Music. Заявление поступило в арбитражный суд столицы.