На сцену не выйдет: Рита Дакота неожиданно прилетела из США на Dream Fest в Баку

Певица Рита Дакота оказалась среди гостей фестиваля Dream Fest, который организовал Эмин Агаларов в Баку. Появление знаменитости никто не ожидал, поэтому оно стало сюрпризом.

Видео с дорожки фестиваля, на которой позирует Рита, опубликовал Telegram-канал Starhit.ru. Певица привлекла внимание публики не только своим появлением, но и нарядом. Она предстала перед гостями и участниками мероприятия в платье артизанального стиля и песочного цвета, которое слегка драпируется в районе животе и ниже колен. Главная особенность наряда звезды — длинные рукава, они полностью скрыли кисти Дакоты.

На сцену, по данным СМИ, певица не выйдет. Прилетела она в Баку из Соединенных Штатов, куда перебралась после череды отмененных выступлений в России. Площадки сначала подтверждали даты, а потом переносили концерты.

Ранее муж Риты Дакоты заявил, что певица хочет родить от него детей. Речь идет, как минимум, о двух сыновьях.